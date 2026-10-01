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    США включили в антииранские санкции более 30 лиц и компаний

    Другие страны
    • 01 октября, 2026
    • 22:56
    США включили в антииранские санкции более 30 лиц и компаний

    Минфин США в рамках операции "Экономический изгой" ввел санкции против десятков юридических и физических лиц за поддержку Ирана.

    Как передает Report, это следует из документа, опубликованного на сайте ведомства.

    Согласно информации, новый пакет санкций включает крупнейших автопроизводителей Ирана, железнодорожный сектор, металлургические и другие промышленные предприятия.

    Под ограничения попали два крупнейших автопроизводителя Iran Khodro и SAIPA, крупнейший производитель мотоциклов Niroo Motor, индонезийская Golden Motorcycle Company, а также компании по производству автокомпонентов в ОАЭ и Гонконге.

    В список также вошли крупнейшие иранские железнодорожные компании Islamic Republic of Iran Railway Company, Raja Passenger Trains Company и Sherkat-E Rah Ahan-E Khamle-O-Naghle.

    Кроме того, США ввели санкции против крупных предприятий металлургической и машиностроительной отраслей, среди которых Heavy Equipment Production Company (HEPCO) и ее дочерняя компания в Шанхае.

    Американские власти также внесли в санкционный список компании в ОАЭ и Германии, которые, по их утверждению, помогали иранским металлургическим предприятиям, а также сеть экспорта стали и нефти, связанную с двумя гражданами Ирана и Доминиканской Республики, базирующимися в Гонконге.

    В Минфине США заявили, что железнодорожный и автомобильный сектора остаются одними из крупнейших источников доходов и логистических возможностей иранских властей.

    Санкции против Ирана Соединенные Штаты Америки (США)
    ABŞ 30-dan çox şəxs və şirkəti "qara siyahı"ya salıb
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