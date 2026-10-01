США включили в антииранские санкции более 30 лиц и компаний

Минфин США в рамках операции "Экономический изгой" ввел санкции против десятков юридических и физических лиц за поддержку Ирана.

Как передает Report, это следует из документа, опубликованного на сайте ведомства.

Согласно информации, новый пакет санкций включает крупнейших автопроизводителей Ирана, железнодорожный сектор, металлургические и другие промышленные предприятия.

Под ограничения попали два крупнейших автопроизводителя Iran Khodro и SAIPA, крупнейший производитель мотоциклов Niroo Motor, индонезийская Golden Motorcycle Company, а также компании по производству автокомпонентов в ОАЭ и Гонконге.

В список также вошли крупнейшие иранские железнодорожные компании Islamic Republic of Iran Railway Company, Raja Passenger Trains Company и Sherkat-E Rah Ahan-E Khamle-O-Naghle.

Кроме того, США ввели санкции против крупных предприятий металлургической и машиностроительной отраслей, среди которых Heavy Equipment Production Company (HEPCO) и ее дочерняя компания в Шанхае.

Американские власти также внесли в санкционный список компании в ОАЭ и Германии, которые, по их утверждению, помогали иранским металлургическим предприятиям, а также сеть экспорта стали и нефти, связанную с двумя гражданами Ирана и Доминиканской Республики, базирующимися в Гонконге.

В Минфине США заявили, что железнодорожный и автомобильный сектора остаются одними из крупнейших источников доходов и логистических возможностей иранских властей.