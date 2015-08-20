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    Сын посла Азербайджана привлечен к следствию

    Арестованный бизнесмен является сватом посла

    Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Сын посла Азербайджана в Таджикистане Абассали Гасанова был допрошен сотрудниками правоохранительных органов в Баку. Как сообщает Report, допрос Анара Гасанова был связан с деятельностью принадлежащей ему компании. 

    Согласно информации, после пожара в Бинагадинском районе города Баку 19 мая этого года, во время которого погибли люди, А.Гасанов был привлечен к следствию в качестве владельца компании, занимавшейся облицовкой здания.

    Спустя короткое время после допроса,  А.Гасанов покинул Азербайджан и с того момента не возвращался. 

    Отметим, что арестованный в ходе расследования по данному делу руководитель группы компаний "ГЛОБАЛ" ("GLOBAL”) Мирюсиф Махмудов является тестем Анара Гасанова, то есть сватом посла Аббасали Гасанова.  

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