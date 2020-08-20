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В Шамахы полиция пресекла проведение свадьбы

В Шамахы полиция пресекла проведение свадьбы Сотрудники органов внутренних дел продолжаютмероприятия по предотвращению нарушений правил карантинного режима.
Происшествия
20 августа 2020 г. 15:59
В Шамахы полиция пресекла проведение свадьбы
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Сотрудники органов внутренних дел продолжают мероприятия по предотвращению нарушений правил карантинного режима.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, на основании поступившей 19 августа информации, сотрудники Шамахинского районного отдела полиции установили, что в ресторане “Фортуна”, расположенном в поселке Пиргулу, житель села Чархан Алем Джафаров организовал свадебное торжество для своего брата Шамо.

Сотрудники полиции прервали церемонию, владелец ресторана Хилал Бекиров, А.Джафаров и присутствовавшие на свадьбе 11 человек были задержаны и доставлены в отделение полиции.

За нарушение правил карантинного режима в отношении них составлены протоколы по статье 211 Кодекса об административных правонарушениях, Х.Бекиров был оштрафован на 1 500 манатов, остальные - на 200 манатов.

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Версия на азербайджанском языке Şamaxıda toy məclisi təşkil edənlər cərimələndilər

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