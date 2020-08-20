В Шамахы полиция пресекла проведение свадьбы

Сотрудники органов внутренних дел продолжаютмероприятия по предотвращению нарушений правил карантинного режима.

Сотрудники органов внутренних дел продолжают мероприятия по предотвращению нарушений правил карантинного режима.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, на основании поступившей 19 августа информации, сотрудники Шамахинского районного отдела полиции установили, что в ресторане “Фортуна”, расположенном в поселке Пиргулу, житель села Чархан Алем Джафаров организовал свадебное торжество для своего брата Шамо.

Сотрудники полиции прервали церемонию, владелец ресторана Хилал Бекиров, А.Джафаров и присутствовавшие на свадьбе 11 человек были задержаны и доставлены в отделение полиции.

За нарушение правил карантинного режима в отношении них составлены протоколы по статье 211 Кодекса об административных правонарушениях, Х.Бекиров был оштрафован на 1 500 манатов, остальные - на 200 манатов.