Суд по делу граждан Армении продолжается оглашением документов

В Бакинском военном суде продолжается рассмотрение уголовного дела против граждан Армении.

Как сообщает Report, на судебном заседании, состоявшемся 10 октября, были оглашены общие факты, касающиеся уголовных происшествий, и статистические данные, поступившие из государственных органов о погибших, пропавших без вести лицах в результате нападений ВС Армении на территорию Азербайджана, а также об ущербе, нанесенном административным зданиям, жилым домам, экологии, религиозным и культурным памятникам и т.д.

Оглашенные документы включают информацию, поступившую от различных министерств, комитетов, агентств, районных и городских исполнительных властей Азербайджана и других ведомств.

Напомним, процесс проходит в отношении граждан Армении, обвиняемых в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, включая агрессивную войну, геноцид, нарушение законов и правил войны, терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват и удержание власти, а также в других преступлениях, совершенных в результате военной агрессии Армении.