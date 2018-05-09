Суд отклонил апелляционную жалобу осужденного за драку в бакинском кафе

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершилось заседание по жалобе на приговор в отношении Пярвиза Шабанова 1979 г.р., осужденного за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Ильгара Мургузова было зачитано решение.

Согласно решению, апелляционная жалоба П.Шабанова была отклонена, решение суда первой инстанции осталось в силе.

Отметим, что П.Шабанов был осужден по статье 126.1 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), 221 (Хулиганство) и 228 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) УК АР.

Бакинский суд по тяжким преступлениям осудил его на 7 лет лишения свободы.