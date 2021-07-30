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Суд над Вугаром Сафарли отложен

Суд над Вугаром Сафарли отложен В Бакинском суде по тяжким преступлениям отложено подготовительное судебное заседание по делу бывшего исполнительного директора упраздненного Фонда государственной поддержки развития СМИ при президенте Азербайджана Вугара Сафарли и других обвиняемых.
Происшествия
30 июля 2021 г. 17:02
Суд над Вугаром Сафарли отложен

В Бакинском суде по тяжким преступлениям отложено подготовительное судебное заседание по делу бывшего исполнительного директора упраздненного Фонда государственной поддержки развития СМИ при президенте Азербайджана Вугара Сафарли и других обвиняемых.

Как сообщает Report, у председательствующего на процессе судьи Азера Пашаева возникли проблемы со здоровьем.

Заседание суда отложено до 5 августа.

Напомним, ранее в Главном управлении по борьбе с коррупцией было завершено предварительное следствие по уголовному делу о незаконных действиях сотрудников упраздненного Фонда государственной поддержки развития СМИ.

В ходе следствия возникли обоснованные подозрения в том, что Вугар Сафарли по предварительному сговору с работающими на различных должностях Биньямином Исмаиловым, Адалятом Велиевым, Надиром Мамедовым, Бахтияром Фатуллаевым, Темкином Халиловым, Тельманом Таировым, Тахминой Ягубовой, Валехом Оруджевым, Шахином Ибрагимовым и Намигом Гаджиевым путем злоупотребления должностными полномочиями, нарушения требований законодательства в связи с государственными закупками, использования бюджетных средств не по назначению, превышения объемов работ и соответствующих цен присвоили и растратили в целом 18 млн 500 тыс. манатов, совершили служебный подлог, внеся в официальные документы заведомо ложную информацию, а также легализовали полученные преступным путем средства в размере 5,7 млн манатов.

На основании собранных доказательств Вугару Сафарли и другим лицам было предъявлено обвинение по статьям 179.4 (присвоение и растрата с нанесением ущерба в особо крупном размере), 193-1.3.2 (легализация денежных средств в крупном размере, полученных преступными путями), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 308-2.4 (трата государственных средств в крупном размере без проведения процедур купли-продажи) и 313 (служебный подлог) УК.

Одним из пострадавших по этому делу признано Агентство по развитию медиа.

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Версия на азербайджанском языке Vüqar Səfərlinin məhkəməsi təxirə salınıb

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