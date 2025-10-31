Суд Черногории отпустил задержанных граждан Азербайджана и Турции
Высший суд Черногории отменил арест граждан Турции и Азербайджана, ранее арестованных в связи с инцидентом в Подгорице.
Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.
По их информации, суд, действуя по предложению Высшей государственной прокуратуры, установил отсутствие достаточных оснований подозревать обвиняемых в совершении преступления. При этом отмечается, что дело в связи с инцидентом не закрыто.
Ранее в зарубежных СМИ появились сообщения о конфликте между группой граждан Азербайджана и Турции и местными жителями Черногории, после чего несколько человек были задержаны полицией.
Дипмиссия Азербайджана в Черногории сообщила, что по этому поводу ведутся соответствующие переговоры с правоохранительными органами Черногории.
