    Суд Черногории отпустил задержанных граждан Азербайджана и Турции

    Происшествия
    • 31 октября, 2025
    • 12:31
    Высший суд Черногории отменил арест граждан Турции и Азербайджана, ранее арестованных в связи с инцидентом в Подгорице.

    Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

    По их информации, суд, действуя по предложению Высшей государственной прокуратуры, установил отсутствие достаточных оснований подозревать обвиняемых в совершении преступления. При этом отмечается, что дело в связи с инцидентом не закрыто.

    Ранее в зарубежных СМИ появились сообщения о конфликте между группой граждан Азербайджана и Турции и местными жителями Черногории, после чего несколько человек были задержаны полицией.

    Дипмиссия Азербайджана в Черногории сообщила, что по этому поводу ведутся соответствующие переговоры с правоохранительными органами Черногории.

    Черногория инцидент судебное решение
    Monteneqro məhkəməsi Azərbaycan və Türkiyə vətəndaşlarını sərbəst buraxıb

    Лента новостей