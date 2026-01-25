Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Спасатели МЧС помогли гражданам, застрявшим в автомобиле на обледенелой дороге в Физули

    Происшествия
    • 25 января, 2026
    • 12:58
    Спасатели МЧС помогли гражданам, застрявшим в автомобиле на обледенелой дороге в Физули

    В Физулинском районе из-за обледенения проезжей части граждане оказались в беспомощном положении в автомобилях.

    Как сообщили Report в МЧС, на место происшествия были направлены пожарные-спасатели Физулинской районной части пожарной охраны Государственной службы пожарной охраны ведомства.

    Было установлено, что автомобили Jeep и Mitsubishi не могут продолжить движение из-за обледенения дороги.

    Спасатели оказали гражданам соответствующую помощь, после чего автомобили продолжили движение.

