Спасатели МЧС помогли гражданам, застрявшим в автомобиле на обледенелой дороге в Физули
Происшествия
- 25 января, 2026
- 12:58
В Физулинском районе из-за обледенения проезжей части граждане оказались в беспомощном положении в автомобилях.
Как сообщили Report в МЧС, на место происшествия были направлены пожарные-спасатели Физулинской районной части пожарной охраны Государственной службы пожарной охраны ведомства.
Было установлено, что автомобили Jeep и Mitsubishi не могут продолжить движение из-за обледенения дороги.
Спасатели оказали гражданам соответствующую помощь, после чего автомобили продолжили движение.
Спасатели МЧС помогли гражданам, застрявшим в автомобиле на обледенелой дороге в Физули
Последние новости
12:58
Видео
Спасатели МЧС помогли гражданам, застрявшим в автомобиле на обледенелой дороге в ФизулиПроисшествия
12:51
В Баку задержали подозреваемую в краже драгоценностей на 29 тыс. манатовПроисшествия
12:46
Грузинские пограничники приняли участие в учениях Phoenix Express в ТунисеВ регионе
12:31
В Баку температура воздуха опустится до одного градусаЭкология
12:22
Зеленский: Энергетика Украины стала основной мишенью для российских ударовДругие страны
12:08
При пожаре на юге Индии погибли не менее пяти человекДругие страны
11:56
В США более 230 тысяч домов остались без света из-за снежной буриДругие страны
11:43
В Европарламенте назвали кандидата на роль переговорщика по УкраинеДругие страны
11:29