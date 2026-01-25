İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    Füzulidə avtomobillərdə köməksiz vəziyyətdə qalan vətəndaşlara yardım göstərilib

    Hadisə
    • 25 yanvar, 2026
    • 12:50
    Füzulidə avtomobillərdə köməksiz vəziyyətdə qalan vətəndaşlara yardım göstərilib

    Füzuli rayonu ərazisində yolların buz bağlaması səbəbindən vətəndaşlar avtomobillərdə köməksiz vəziyyətdə qalıblar.

    Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) "Report"a veirlən məlumata görə, əraziyə FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Füzuli Rayon Yanğından Mühafizə Hissəsinin yanğınsöndürən-xilasediciləri cəlb edilib.

    Yanğınsöndürən-xilasedicilər tərəfindən yolun buz bağlaması səbəbindən hərəkətini davam etdirə bilməyən "Jeep" və "Mitsubishi" markalı minik avtomobillərinin hərəkəti təmin edilib və vətəndaşlara müvafiq köməklik göstərilib.

    FHN Füzuli köməksiz
