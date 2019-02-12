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Союн Садыгов арестован

Он арестован за рэкетирство

Москва. 12 февраля. REPORT.AZ/ В Ростове (РФ) сотрудниками местных правоохранительных органов задержан бывший руководитель азербайджанской диаспоры Союн Садыгов. 

По полученной московским бюро Report информации, С.Садыгов арестован за рэкетирство. 

Его обвиняют в вымогательстве 100 млн рублей путем применения силы. 

Отметим, что долгие годы Союн Садыгов являлся руководителем Федеральной национально-культурной автономии азербайджанцев России. В 2012-2018 годах он являлся доверенным представителем президента России Владимира Путина. Долгое время его имя упоминалось в различных политических и общественных скандалах. 

Игбал Рустамов 

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