Союн Садыгов арестован

Москва. 12 февраля. REPORT.AZ/ В Ростове (РФ) сотрудниками местных правоохранительных органов задержан бывший руководитель азербайджанской диаспоры Союн Садыгов.

По полученной московским бюро Report информации, С.Садыгов арестован за рэкетирство.

Его обвиняют в вымогательстве 100 млн рублей путем применения силы.

Отметим, что долгие годы Союн Садыгов являлся руководителем Федеральной национально-культурной автономии азербайджанцев России. В 2012-2018 годах он являлся доверенным представителем президента России Владимира Путина. Долгое время его имя упоминалось в различных политических и общественных скандалах.

Игбал Рустамов