На окраине Дели загорелся автобус, есть погибшие
Другие страны
- 24 сентября, 2026
- 09:42
На окраине Дели, Индия, загорелся автобус, в результате чего погибли по меньшей мере девять человек.
Как передает Report со ссылкой на Xinhua, об этом сообщила местная полиция.
По данным правоохранительных органов, некоторые пассажиры пытались спастись, выпрыгивая из движущегося автобуса.
"В результате трагического инцидента погибли девять человек - восемь мужчин и одна женщина", - заявил представитель полиции.
По словам официальных лиц, в момент возгорания в автобусе находились более 35 пассажиров.
Причина пожара пока не установлена. На месте происшествия работают сотрудники полиции и эксперты-криминалисты, которые собирают образцы для установления причин возгорания.
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