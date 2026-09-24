В Кыргызстане объявили дату президентских выборов

Парламент Кыргызстана назначил следующие президентские выборы на 27 января 2027 года.

Как передает Report, решение о проведении президентских выборов поддержали все 86 депутатов, участвовавших в заседании.

Согласно части 2 статьи 80 Конституции Кыргызстана, полномочиями по определению даты президентских выборов наделен парламент.

В соответствии с действующим конституционным законом о выборах следующие президентские выборы должны проводиться в четвертую среду января года, в котором истекает срок полномочий главы государства. Дата выборов определяется парламентом не позднее чем за четыре месяца до дня голосования.

Таким образом, следующие президентские выборы в Кыргызстане состоятся 27 января 2027 года.