В Кыргызстане объявили дату президентских выборов
Другие страны
- 24 сентября, 2026
- 08:51
Парламент Кыргызстана назначил следующие президентские выборы на 27 января 2027 года.
Как передает Report, решение о проведении президентских выборов поддержали все 86 депутатов, участвовавших в заседании.
Согласно части 2 статьи 80 Конституции Кыргызстана, полномочиями по определению даты президентских выборов наделен парламент.
В соответствии с действующим конституционным законом о выборах следующие президентские выборы должны проводиться в четвертую среду января года, в котором истекает срок полномочий главы государства. Дата выборов определяется парламентом не позднее чем за четыре месяца до дня голосования.
Таким образом, следующие президентские выборы в Кыргызстане состоятся 27 января 2027 года.
Qırğızıstanda prezident seçkilərinin vaxtı açıqlanıb
Kyrgyzstan sets date for next presidential election
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