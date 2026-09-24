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    В Кыргызстане объявили дату президентских выборов

    Другие страны
    • 24 сентября, 2026
    • 08:51
    В Кыргызстане объявили дату президентских выборов

    Парламент Кыргызстана назначил следующие президентские выборы на 27 января 2027 года.

    Как передает Report, решение о проведении президентских выборов поддержали все 86 депутатов, участвовавших в заседании.

    Согласно части 2 статьи 80 Конституции Кыргызстана, полномочиями по определению даты президентских выборов наделен парламент.

    В соответствии с действующим конституционным законом о выборах следующие президентские выборы должны проводиться в четвертую среду января года, в котором истекает срок полномочий главы государства. Дата выборов определяется парламентом не позднее чем за четыре месяца до дня голосования.

    Таким образом, следующие президентские выборы в Кыргызстане состоятся 27 января 2027 года.

    Кыргызстан
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    Kyrgyzstan sets date for next presidential election
    MiniBoss
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