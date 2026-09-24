В Китае разработали ИИ-модель для выявления рака пищевода

Китайские ученые разработали модель искусственного интеллекта Damo Eagle для скрининга рака пищевода.

Как передает Report, об этом сообщила технологическая корпорация Alibaba.

Модель совместно разработали научно-исследовательское подразделение Alibaba - Академия "Дамо", Онкологическая больница провинции Сычуань и Онкологический центр Университета Сунь Ятсена.

Для работы Damo Eagle не требуется интубация или введение контрастного вещества. Модель анализирует стандартную компьютерную томографию грудной клетки и позволяет выявлять риск рака пищевода, в том числе на ранних стадиях, а также предраковые поражения.

Чувствительность модели при выявлении рака пищевода достигает 90%, а при обнаружении предраковых поражений со слабо выраженными признаками - 52,5%. Специфичность модели составляет 99,2%.

Модель прошла проверку более чем на 80 тыс. случаев в трех странах. Научная статья о Damo Eagle опубликована в международном медицинском журнале Nature Medicine.

Согласно статистике Национального онкологического центра Китая, ежегодно в стране диагностируется около 220 тыс. новых случаев рака пищевода, из которых около 190 тыс. заканчиваются летальным исходом.