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    В Китае разработали ИИ-модель для выявления рака пищевода

    Здоровье
    • 24 сентября, 2026
    • 09:10
    В Китае разработали ИИ-модель для выявления рака пищевода

    Китайские ученые разработали модель искусственного интеллекта Damo Eagle для скрининга рака пищевода.

    Как передает Report, об этом сообщила технологическая корпорация Alibaba.

    Модель совместно разработали научно-исследовательское подразделение Alibaba - Академия "Дамо", Онкологическая больница провинции Сычуань и Онкологический центр Университета Сунь Ятсена.

    Для работы Damo Eagle не требуется интубация или введение контрастного вещества. Модель анализирует стандартную компьютерную томографию грудной клетки и позволяет выявлять риск рака пищевода, в том числе на ранних стадиях, а также предраковые поражения.

    Чувствительность модели при выявлении рака пищевода достигает 90%, а при обнаружении предраковых поражений со слабо выраженными признаками - 52,5%. Специфичность модели составляет 99,2%.

    Модель прошла проверку более чем на 80 тыс. случаев в трех странах. Научная статья о Damo Eagle опубликована в международном медицинском журнале Nature Medicine.

    Согласно статистике Национального онкологического центра Китая, ежегодно в стране диагностируется около 220 тыс. новых случаев рака пищевода, из которых около 190 тыс. заканчиваются летальным исходом.

    Искусственный интеллект (ИИ) Китайская Народная Республика (КНР)
    Qida borusu xərçənginin aşkarlanması üçün süni intellekt modeli hazırlanıb
    AI model for detecting esophageal cancer developed in China
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