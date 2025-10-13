Сотрудники ANAMA попали в ДТП в Бейлагане, есть погибший
Происшествия
- 13 октября, 2025
- 15:45
В Бейлагане возвращавшиеся с церемонии помолвки сотрудники Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) попали в ДТП.
Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент произошел в селе Биринджи Шахсеван.
В результате дорожно-транспортного происшествия Гашимов Эльвин Бариз оглу (1996 г.р.), его брат Гашимов Ульви Бариз оглу (1999 г.р.) и Сафаров Магеррам Эльман оглу (1999 г.р.) получили тяжелые травмы.
Пострадавшие были доставлены в Бейлаганскую центральную районную больницу. Несмотря на усилия врачей, Э.Гашимов скончался в больнице.
По факту ведется расследование.
