    Сотрудники ANAMA попали в ДТП в Бейлагане, есть погибший

    Происшествия
    • 13 октября, 2025
    • 15:45
    Сотрудники ANAMA попали в ДТП в Бейлагане, есть погибший

    В Бейлагане возвращавшиеся с церемонии помолвки сотрудники Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) попали в ДТП.

    Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент произошел в селе Биринджи Шахсеван.

    В результате дорожно-транспортного происшествия Гашимов Эльвин Бариз оглу (1996 г.р.), его брат Гашимов Ульви Бариз оглу (1999 г.р.) и Сафаров Магеррам Эльман оглу (1999 г.р.) получили тяжелые травмы.

    Пострадавшие были доставлены в Бейлаганскую центральную районную больницу. Несмотря на усилия врачей, Э.Гашимов скончался в больнице.

    По факту ведется расследование.

    ДТП Бейлаган Сотрудники ANAMA
