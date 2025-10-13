Beyləqanda nişan mərasimindən qayıdanlar qəzaya düşüb, yaralılar var
Hadisə
- 13 oktyabr, 2025
- 10:34
Beyləqanda nişan mərasimindən dönənlər avtomobil qəzasına düşüblər.
"Report"un Qarabağ bürosunun verdiyi xəbərə görə, hadisəsi rayonun Birinci Şahsevən kəndi ərazisində baş verib.
Qəza zamanı 1996-cı il təvəllüdlü Həşimov Elvin Bariz oğlu, onun qardaşı - 1999-cu il təvəllüdlü Həşimov Ülvi Bariz oğlu və 1999-cu il təvəllüdlü Səfərov Məhərrəm Elman oğlu ağır xəsarətlər alıblar.
Yaralılar Beyləqan Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb.
İlkin məlumata görə, qəzaya düşənlər nişan mərasimindən qayıdırmışlar.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
