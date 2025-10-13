İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Beyləqanda nişan mərasimindən qayıdanlar qəzaya düşüb, yaralılar var

    Hadisə
    • 13 oktyabr, 2025
    • 10:34
    Beyləqanda nişan mərasimindən dönənlər avtomobil qəzasına düşüblər.

    "Report"un Qarabağ bürosunun verdiyi xəbərə görə, hadisəsi rayonun Birinci Şahsevən kəndi ərazisində baş verib.

    Qəza zamanı 1996-cı il təvəllüdlü Həşimov Elvin Bariz oğlu, onun qardaşı - 1999-cu il təvəllüdlü Həşimov Ülvi Bariz oğlu və 1999-cu il təvəllüdlü Səfərov Məhərrəm Elman oğlu ağır xəsarətlər alıblar.

    Yaralılar Beyləqan Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb.

    İlkin məlumata görə, qəzaya düşənlər nişan mərasimindən qayıdırmışlar.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Beyləqan Xəsarət avtoqəza

