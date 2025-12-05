İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    "Napoli"nin yarımmüdafiəçisi "Yuventus"la oyunu buraxacaq

    Futbol
    • 05 dekabr, 2025
    • 16:26
    Napolinin yarımmüdafiəçisi Yuventusla oyunu buraxacaq

    İtaliyanın "Napoli" klubunun futbolçusu Stanislav Lobotka A Seriyasının XIV turunda "Yuventus"la oyunda iştirak etməyəcək.

    "Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir ki, yarımmüdafiəçinin əzələsində problem aşkarlanıb.

    O, oktyabrda da əzələ zədəsinə görə üç həftə yaşıl meydanlardan kənarda qalıb.

    Qeyd edək ki, "Napoli" - "Yuventus" oyunu dekabrın 7-də, Bakı vaxtı ilə saat 23:45-də start götürəcək.

    Napoli - Juventus Seria A Stanislav Lobotka İtaliya A Seriyası

    Son xəbərlər

    16:57

    Azərbaycanda səlahiyyətli iqtisadi operator statusu üzrə dövlət dəstək mexanizmi formalaşdırılacaq

    Biznes
    16:55

    Paşinyan britaniyalı nazirlə müdafiə sahəsində birgə proqramları müzakirə edib

    Region
    16:53

    Aqrar təyinatlı torpaqlarda müvəqqəti tikililər barədə məlumatlandırma qaydaları təsdiqlənib

    ASK
    16:52

    Gəncədə Azərbaycan İnnovasiya Mərkəzinin açılışı baş tutub

    İKT
    16:49

    ATƏT rəsmisi: Bakı və İrəvan sülhə nail olmaqda böyük sıçrayış edib

    Xarici siyasət
    16:47

    Sədr müavini: "Aqrar sahədə yeni innovativ məhsul və xidmətlərin yaradılması üçün böyük potensial var"

    İKT
    16:47

    Etibarlı Tərəfdaş Konsepsiyasının hədəf və məqsədləri müəyyənləşib

    Daxili siyasət
    16:47

    İRİA-nın sədr müavini: "Gəncədəki Azərbaycan İnnovasiya Mərkəzi tələbə və gənclərə böyük dəstək olacaq"

    İKT
    16:43

    Dövlət və ictimai xadimlərin adından saxta müraciətlər hazırlayan kibercinayətkar şəbəkə üzvlərinə hökm oxunub

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti