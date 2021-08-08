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Сотрудник МЧС: Азербайджанским пожарным удалось ликвидировать пожар в трех направлениях

Сотрудник МЧС: Азербайджанским пожарным удалось ликвидировать пожар в трех направлениях В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, с целью тушения лесных пожаров на территории Турции и недопущения их распространения, пожарно-спасательные силы МЧС Азербайджана успешно ведут борьбу с пожарами в городе Муг
Происшествия
8 августа 2021 г. 21:25
Сотрудник МЧС: Азербайджанским пожарным удалось ликвидировать пожар в трех направлениях

В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, с целью тушения лесных пожаров на территории Турции и недопущения их распространения, пожарно-спасательные силы МЧС Азербайджана успешно ведут борьбу с пожарами в городе Мугла.

В интервью местному бюро Report азербайджанский пожарный Эльвин Раджабов сказал следующее: "По поручению руководства страны мы приехали в братскую страну. Участвуем в ежедневных операциях по тушению пожаров. У нас нет проблем со здоровьем. Мы в хорошем настроении. Сегодня утром нам удалось потушить пожары в направлении Кёйджеиза, Чайхисара и Сазака.

По его словам, жители окрестных сел уделяют особое внимание и заботу азербайджанским пожарным и спасателям.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFHN-in əməkdaşı: "Bu gün Köyceyiz, Çayhisar və Sazakda yanğınları söndürdük"

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