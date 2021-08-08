Сотрудник МЧС: Азербайджанским пожарным удалось ликвидировать пожар в трех направлениях

В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, с целью тушения лесных пожаров на территории Турции и недопущения их распространения, пожарно-спасательные силы МЧС Азербайджана успешно ведут борьбу с пожарами в городе Муг

В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, с целью тушения лесных пожаров на территории Турции и недопущения их распространения, пожарно-спасательные силы МЧС Азербайджана успешно ведут борьбу с пожарами в городе Мугла.

В интервью местному бюро Report азербайджанский пожарный Эльвин Раджабов сказал следующее: "По поручению руководства страны мы приехали в братскую страну. Участвуем в ежедневных операциях по тушению пожаров. У нас нет проблем со здоровьем. Мы в хорошем настроении. Сегодня утром нам удалось потушить пожары в направлении Кёйджеиза, Чайхисара и Сазака.

По его словам, жители окрестных сел уделяют особое внимание и заботу азербайджанским пожарным и спасателям.