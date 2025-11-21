Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Состояние пострадавшего в результате подрыва на мине в Агдере стабильное

    Происшествия
    • 21 ноября, 2025
    • 15:48
    Состояние пострадавшего в результате подрыва на мине в Агдере стабильное

    Состояние 35-летнего Натигa Алиева, пострадавшего 16 ноября при подрыве на мине в селе Сырхавенд Агдеринского района, остается стабильным.

    Об этом карабахскому бюро Report сообщили в Бардинской центральной районной больнице.

    Как уточнили в медицинском учреждении, пострадавший проходит лечение в профильном отделении больницы. Ранее ему была проведена ампутация на уровне голени левой нижней конечности.

    Агдере подрыв на мине минный террор
    Ağdərədə ötən həftə minaya düşərək xəsarət alan şəxsin son durumu məlum olub

