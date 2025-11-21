Состояние пострадавшего в результате подрыва на мине в Агдере стабильное

Состояние 35-летнего Натигa Алиева, пострадавшего 16 ноября при подрыве на мине в селе Сырхавенд Агдеринского района, остается стабильным.

Об этом карабахскому бюро Report сообщили в Бардинской центральной районной больнице.

Как уточнили в медицинском учреждении, пострадавший проходит лечение в профильном отделении больницы. Ранее ему была проведена ампутация на уровне голени левой нижней конечности.