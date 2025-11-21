Ağdərədə ötən həftə minaya düşərək xəsarət alan şəxsin son durumu məlum olub
Hadisə
- 21 noyabr, 2025
- 15:10
Ağdərə rayonunda noyabrın 16-da minaya düşərək xəsarət alan Natiq Namiq oğlu Əliyevin son durumu məlum olub.
Bu barədə "Report"un Qarabağ bürosunun sorğusuna cavab olaraq Bərdə Rayon Mərkəzi Xəstəxanasından bildirib.
Qeyd edilib ki, minaya düşən 1990-cı il təvəllüdlü N.Əliyevin müalicəsi Bərdə Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının müvafiq şöbəsində davam etdirilir, vəziyyəti stabildir.
Xatırladaq ki, o, Ağdərə rayonunun Sırxavənd kəndi ərazisində minaya düşmə səbəbilə noyabrın 16-da saat 13:20 radələrində tibb müəssisəsinə hospitalizasiya olunub.
Pasiyentin üzərində sol aşağı ətrafın baldırın yuxarı 1/3-dən amputasiya əməliyyatı icra olunub.
