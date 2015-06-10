 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В следственном изоляторе состоялось бракосочетание

    Брак зарегистрировала старший консультант отдела регистрации бакинского центра ASAN xidmət №4

    Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ В следственном изоляторе №3 Пенитенциарной службы министерства юстиции состоялось бракосочетание.

    Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью Пенитенциарной службы.

    На основе обращения содержащихся в изоляторе Тагиева Эмина Сейфер оглу и Бахышовой Фирузы Тофиг гызы Пенитенциарная служба создала возможность для организации их бракосочетания.

    На церемонии бракосочетания, зарегистрированном старшим консультантом отдела регистрации бакинского центра "ASAN xidmət" №4 Гаджиевой Айнурой Ильхам гызы, участвовали ответственные сотрудники Пенитенциарной службы.

    Вступающие в брак выразили признательность руководству министерства юстиции за созданные для них условия. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi