В следственном изоляторе состоялось бракосочетание

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ В следственном изоляторе №3 Пенитенциарной службы министерства юстиции состоялось бракосочетание.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью Пенитенциарной службы.

На основе обращения содержащихся в изоляторе Тагиева Эмина Сейфер оглу и Бахышовой Фирузы Тофиг гызы Пенитенциарная служба создала возможность для организации их бракосочетания.

На церемонии бракосочетания, зарегистрированном старшим консультантом отдела регистрации бакинского центра "ASAN xidmət" №4 Гаджиевой Айнурой Ильхам гызы, участвовали ответственные сотрудники Пенитенциарной службы.

Вступающие в брак выразили признательность руководству министерства юстиции за созданные для них условия.