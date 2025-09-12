СМИ: В РФ на Волге опрокинулся катер с шестью пассажирами, погибли трое

В Казани на реке Волге произошло опрокидывание прогулочного катера, на борту находились шесть человек.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу Центрального МСУТ Следственного комитета России.

По предварительным данным, инцидент произошел днем 12 сентября 2025 года в границах Зеленодольского района Татарстана.

По данным российских СМИ, в результате инцидента погибли три человека.

В Центральном МСУТ СК России организована доследственная проверка. Выясняются причины и обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.