Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение

    СМИ: В РФ на Волге опрокинулся катер с шестью пассажирами, погибли трое

    Происшествия
    • 12 сентября, 2025
    • 14:14
    СМИ: В РФ на Волге опрокинулся катер с шестью пассажирами, погибли трое

    В Казани на реке Волге произошло опрокидывание прогулочного катера, на борту находились шесть человек.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу Центрального МСУТ Следственного комитета России.

    По предварительным данным, инцидент произошел днем 12 сентября 2025 года в границах Зеленодольского района Татарстана.

     По данным российских СМИ, в результате инцидента погибли три человека. 

    В Центральном МСУТ СК России организована доследственная проверка. Выясняются причины и обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

    Казань катер Волга инцидент погибшие
    Rusiyada qayıq aşıb, üç nəfər ölüb

    Последние новости

    15:48
    Фото

    В Габале похоронен шехид I Карабахской войны Вякиль Гаибов - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    15:46
    Фото

    В Гобустане похоронен шехид Первой Карабахской войны Джалал Абдуллаев - ОБНОВЛЕНО

    Армия
    15:42

    Заместитель Эрдогана прибыл в Нахчыван - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    15:40

    Армения и США обсудили проект TRIPP и наращивание взаимного товарооборота

    Инфраструктура
    15:34

    Глава Минэкономики Грузии обсудила с бизнес-миссией США развитие Среднего коридора

    Инфраструктура
    15:34
    Фото

    В село Бадара вернулись первые жители - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    15:31

    Украина атаковала крупнейший российский нефтеналивной порт в Балтийском море

    Другие страны
    15:29

    Азербайджан обсудил с ACWA Power реализацию проекта опреснения морской воды

    Инфраструктура
    15:27

    Азербайджан победил на III Тюркской универсиаде

    Индивидуальные
    Лента новостей