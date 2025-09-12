Rusiyada qayıq aşıb, üç nəfər ölüb
Hadisə
- 12 sentyabr, 2025
- 14:39
Kazanda Volqa çayında gəzinti qayığı aşıb, göyərtədə altı nəfər olub.
Bu barədə "Report" Rusiya İstintaq Komitəsinin Mərkəzi istintaq İdarəsinin mətbuat xidmətinə istinadən məlumat verir.
İlkin məlumata görə, hadisə bu gün gündüz saatlarında Tatarıstanın Zelenodolsk rayonu ərazisində baş verib.
Rusiya KİV-in məlumatına görə, hadisə nəticəsində üç nəfər ölüb.
Hadisənin səbəbləri və baş vermə şəraiti araşdırılır. Yoxlamanın nəticələrinə əsasən prosessual qərar qəbul ediləcək.
