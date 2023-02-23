Скончался народный артист Азербайджана

Ушел из жизни солист Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, лауреат международных оперных фестивалей, народный артист Азербайджана, лауреат премии президента, главный оперный певец Али Аскеров (бас).

Ушел из жизни солист Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, лауреат международных оперных фестивалей, народный артист Азербайджана, лауреат премии президента, главный оперный певец Али Аскеров (бас).

Как сообщает Report , артист скончался в возрасте 62 лет в больнице, где проходил лечение.

Пресс-секретарь театра оперы и балета Шукуфа Агамирзаева сообщила, что певец вчера перенес инсульт и был госпитализирован.

"Руководство театра лично интересовалось его здоровьем. Однако, несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось", - добавила она.

Али Рагим оглу Аскеров родился в Баку в 1961 году. Окончил отделение вокала Азербайджанской государственной консерватории имени Узеира Гаджибейли (в настоящее время Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли - ред.). С 1990 года солист Академического театра оперы и балета. Обладатель Гран-при Международного конкурса вокалистов имени Бюльбюля (1997 год), участник различных престижных международных фестивалей.

С концертными программами гастролировал за рубежом, выступал в Украине, Германии, Австрии, Турции, Грузии.