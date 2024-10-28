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СК РФ предложил помощь Азербайджану в расследовании убийства актера драмтеатра

СК РФ предложил помощь Азербайджану в расследовании убийства актера драмтеатра Председатель Следственного комитета России поручил организовать взаимодействие с азербайджанскими коллегами в связи с расследованием убийства бывшего актера Русского драматического театра Иосифа Ткача и его жены Людмилы Ткач в Баку.
Происшествия
28 октября 2024 г. 17:58
СК РФ предложил помощь Азербайджану в расследовании убийства актера драмтеатра

Председатель Следственного комитета России поручил организовать взаимодействие с азербайджанскими коллегами в связи с расследованием убийства бывшего актера Русского драматического театра Иосифа Ткача и его жены Людмилы Ткач в Баку.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации.

"С учетом подписанных двусторонних соглашений между СК России и Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики и сложившимся эффективным сотрудничеством, Председатель Следственного комитета России поручил управлению правового обеспечения и международного сотрудничества организовать взаимодействие с азербайджанскими коллегами и предложить возможную помощь при расследовании уголовного дела", - говорится в сообщении.

Напомним, что 22 октября в полицию поступила информация об убийстве в Насиминском районе Баку бывшего актера Азербайджанского государственного русского драматического театра Иосифа Зусьевича Ткача 1939 г.р. и его супруги Людмилы Михайловны Ткач 1944 г.р. Правоохранительные органы расследует уголовное дело по данному факту.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya İstintaq Komitəsi Azərbaycana aktyorun qətlinin araşdırılmasında kömək təklif edib

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