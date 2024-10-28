СК РФ предложил помощь Азербайджану в расследовании убийства актера драмтеатра

Председатель Следственного комитета России поручил организовать взаимодействие с азербайджанскими коллегами в связи с расследованием убийства бывшего актера Русского драматического театра Иосифа Ткача и его жены Людмилы Ткач в Баку.

Председатель Следственного комитета России поручил организовать взаимодействие с азербайджанскими коллегами в связи с расследованием убийства бывшего актера Русского драматического театра Иосифа Ткача и его жены Людмилы Ткач в Баку.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации.

"С учетом подписанных двусторонних соглашений между СК России и Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики и сложившимся эффективным сотрудничеством, Председатель Следственного комитета России поручил управлению правового обеспечения и международного сотрудничества организовать взаимодействие с азербайджанскими коллегами и предложить возможную помощь при расследовании уголовного дела", - говорится в сообщении.

Напомним, что 22 октября в полицию поступила информация об убийстве в Насиминском районе Баку бывшего актера Азербайджанского государственного русского драматического театра Иосифа Зусьевича Ткача 1939 г.р. и его супруги Людмилы Михайловны Ткач 1944 г.р. Правоохранительные органы расследует уголовное дело по данному факту.