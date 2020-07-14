Сильный ветер и проливные дожди создали проблемы в Гекчае

Проливные дожди, сопровождаемые сильными ветрами, которые наблюдались со вчерашнего вечера в селах Шекер и Вейсаллы Гейчайского района, нанесли серьезный ущерб некоторым районам фермы

Проливные дожди, сопровождаемые сильными ветрами, которые наблюдались со вчерашнего вечера в селах Шекер и Вейсаллы Гейчайского района, нанесли серьезный ущерб некоторым хозяйствам района.



Как передает ширванское бюро Report, ветер, дувший примерно 30 минут, сорвал крыши некоторых домов и сараев.



Ветер сорвал целлофановые крыши теплиц, уничтожил саженцы томатов и огурцов, спелые фрукты и овощи, повалил деревья, примитивные заборы, электростолбы, а также оборвал провода.



В настоящее время подача электричества и связи в эти села приостановлены. Сараи, чьи крыши были сорваны ветром, оказались затоплены дождевой водой.

В результате жители сел понесли значительный материальный ущерб.



Об этом была проинформирована районная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Соответствующие структуры побывали на месте происшествия для оценки нанесённого ущерба.