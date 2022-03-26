Сильный снегопад в Шамахинском районе разрушил крышу дома

Выпавший в селе Гызмейдан Шамахинского района снег разрушил крышу двухэтажного дома, принадлежащего Джабраилу Джабиеву.

Выпавший в селе Гызмейдан Шамахинского района снег разрушил крышу двухэтажного дома, принадлежащего Джабраилу Джабиеву.

Как передает верхнеширванское бюро Report, происшествие произошло утром 25 марта.

Кровля дома, не выдержавшая веса снега, рухнула, и квартира оказалась в аварийном положении. В ходе инцидента был полностью разрушен второй этаж дома, повреждены только что отремонтированные помещения на первом этаже. В стенах комнат есть трещины. Кровля, пол и вещи в доме остались под снегом.

Несмотря на то, что пострадавших нет, однако владельцу дома нанесен серьезный ущерб.

Помимо этого, часть кровли дома упала на соседний двор, оборвав электропроводку.

Соответствующие структуры проинформированы о произошедшем.