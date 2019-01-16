Сильный ветер в Губе привел к ряду последствий, сорвало крышу дома - ФОТО

Губа. 16 января. REPORT.AZ/ Сильный ветер привел к ряду последствий в Губинском районе.

Как сообщает северное бюро Report, в селе Ашагы Атудж ветром сорвало крышу принадлежащего Фазаилю Алипашаеву дома, также ветер снес крышу хлева на приусадебном участке его односельчанина Дашдемира Асланова.

В результате происшествия никто не пострадал, однако владельцу дома Ф.Алипашаеву был причинен материальный ущерб.

По факту ведется расследование.