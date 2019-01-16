Сильный ветер в Губе привел к ряду последствий, сорвало крышу дома - ФОТО

https://report.az/storage/news/85ac9af4497c656c4b0fd23332587ce4/5a3c8c05-d8b5-48f5-9613-cc66e4a06439_292.jpg
Губа. 16 января. REPORT.AZ/ Сильный ветер привел к ряду последствий в Губинском районе.
Как сообщает северное бюро Report, в селе Ашагы Атудж ветром сорвало крышу принадлежащего Фазаилю Алипашаеву дома, также ветер снес крышу хлева на приусадебном участке его односельчанина Дашдемира Асланова.
В результате происшествия никто не пострадал, однако владельцу дома Ф.Алипашаеву был причинен материальный ущерб.
По факту ведется расследование.
News DepartmentАвтор новости