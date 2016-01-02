​Сильный снегопад оставил часть Гейчайского района без электричества

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Продолжающийся уже два дня в Гейчайском районе сильный снегопад привел к некоторым негативным последствиям.

Как сообщает Report, усилившийся вчера вечером снегопад повалил электрические столбы, вывел из строя линии электропередач и связи в нескольких селах. В то же время, на некоторых сельских дорогах возникли трудности с передвижением транспорта. Как сообщили из районной электросети, на данный момент во всех селах района работают бригады, подача электроэнергии в одну из частей районного центра восстановлена. Работы ведутся и на других территориях.

Оборваны электропровода в районных селах Екяхана, Шахсолтанлы, Гарамарьям, Гараязы, Гарабаггал, Быгыр, Чайархы, Лякчыплаг, Алпоут, Мырты, Мирзагусейнли и Араб. Кроме того, не выдержав веса снега, рухнули крыши нескольких домов и котельных.

Отметим, что снегопад еще продолжается. В Гейчае высота снежного покрова достигает 20 см, в расположенных у подножия гор деревнях - 25-30 см.