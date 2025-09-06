Шесть человек погибли при обрушении золотого рудника в Судане

В результате обрушения золотого рудника на севере Судана погибли шесть человек, еще до 20 человек могут оставаться под завалами.

Как передает Report со ссылкой на Al Arabiya, об этом сообщили местные власти.

По данным властей, трагедия произошла в пятницу к западу от города Бербер.

"Продолжаются усилия по спасению тех, кто оказался под завалами", - отметили власти, не уточнив причины обрушения шахты, где велась кустарная добыча золота.