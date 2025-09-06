Шесть человек погибли при обрушении золотого рудника в Судане
Происшествия
- 06 сентября, 2025
- 16:34
В результате обрушения золотого рудника на севере Судана погибли шесть человек, еще до 20 человек могут оставаться под завалами.
Как передает Report со ссылкой на Al Arabiya, об этом сообщили местные власти.
По данным властей, трагедия произошла в пятницу к западу от города Бербер.
"Продолжаются усилия по спасению тех, кто оказался под завалами", - отметили власти, не уточнив причины обрушения шахты, где велась кустарная добыча золота.
Последние новости
17:35
Белорусский турист пропал на ЭльбрусеВ регионе
17:28
Азербайджан рассматривает возможности сотрудничества с катарской компанией в сфере энергетикиБизнес
17:20
Папуашвили: Группа, поддерживаемая послом Германии, напала на штаб "Грузинской мечты"В мире
17:18
88 стран приостановили почтовые услуги в США из-за новых тарифовДругие страны
16:59
Фото
На Гавайях объявлено чрезвычайное положение из-за урагана "Кико"Другие страны
16:44
Игрок "Арсенала" может продолжить карьеру в турецкой СуперлигеФутбол
16:34
Шесть человек погибли при обрушении золотого рудника в СуданеПроисшествия
16:27
Азербайджан и Катар расширяют бизнес-партнерствоБизнес
16:22
Фото