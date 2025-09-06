Sudanda qızıl mədəninin uçması nəticəsində altı nəfər ölüb
Hadisə
- 06 sentyabr, 2025
- 16:45
Sudanın şimalında qızıl mədəninin uçması nəticəsində altı nəfər həlak olub, 20 nəfərə yaxın insanın dağıntılar altında qalması ehtimal olunur.
"Report" "Al Arabiya"ya istinadən bildirir ki, bu barədə yerli hakimiyyət orqanları məlumat verib.
Faciə cümə günü Berber şəhərinin qərbində baş verib.
"Dağıntılar altında qalanların xilas edilməsi istiqamətində işlər davam etdirilir", - məlumatda bildirilib.
Hadisənin səbəbləri məlum deyil.
Son xəbərlər
17:35
88 ölkə ABŞ-yə poçt xidmətlərini dayandırıbDigər ölkələr
17:25
Foto
Azərbaycanda keçiriləcək III MDB Oyunlarında fəaliyyət göstərəcək könüllülərin sayı açıqlanıbFərdi
17:15
"Ordu" basketbol klubunda yeni təyinat reallaşıbKomanda
17:12
Foto
Havay adalarında qasırğa səbəbindən fövqəladə vəziyyət elan edilibDigər
16:59
Zəngəzur dəhlizi: Cənubi Qafqazı qlobal nəqliyyat marşrutlarının qovşağına çevirəcək yol - ANALİTİKAİnfrastruktur
16:58
Spiker: Almaniya səfirinin dəstəklədiyi qrup "Gürcü Arzusu"nun qərargahına hücum edibDünya
16:54
Azərbaycan boksçuları Qazaxıstanda keçirilən beynəlxalq turniri 2 medalla başa vurublarFərdi
16:45
Sudanda qızıl mədəninin uçması nəticəsində altı nəfər ölübHadisə
16:40