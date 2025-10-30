СГБ задержала главу ИВ Балакяна по подозрению в коррупции
Происшествия
- 30 октября, 2025
- 11:27
Служба государственной безопасности провела операцию в Балакянской районной исполнительной власти.
Как сообщает Report, в ходе операции по подозрению в коррупции задержаны глава исполнительной власти района Ислам Рзаев, его заместители, главный архитектор района и ряд других должностных лиц.
Отмечается, что первым информацию распространил портал Qafqazinfo.
Последние новости
11:49
Швейцария присоединилась к некоторым мерам из 18-го пакета санкций ЕС против РФДругие страны
11:45
Орбан встретится с Трампом в Вашингтоне на следующей неделеДругие страны
11:45
Микаил Джаббаров: Чемпионат мира U-23 стал историческим успехом для азербайджанской борьбыИндивидуальные
11:44
Фонд: Развитие коридоров откроет для Азербайджана новые возможности в диверсификации экономикиИнфраструктура
11:43
Представитель Конго: Инициатива БИГ по теме колониализма заслуживает высокой оценкиВнешняя политика
11:42
В Баку сильный ветер повалил платан на троих человекПроисшествия
11:40
МВФ: Экономика Азербайджана в среднесрочный период будет расти на 2,5% в годИнфраструктура
11:40
В Баку проходит международная выставка медицинских инновацийЗдоровье
11:30