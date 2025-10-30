Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    СГБ задержала главу ИВ Балакяна по подозрению в коррупции

    Происшествия
    • 30 октября, 2025
    • 11:27
    СГБ задержала главу ИВ Балакяна по подозрению в коррупции

    Служба государственной безопасности провела операцию в Балакянской районной исполнительной власти.

    Как сообщает Report, в ходе операции по подозрению в коррупции задержаны глава исполнительной власти района Ислам Рзаев, его заместители, главный архитектор района и ряд других должностных лиц.

    Отмечается, что первым информацию распространил портал Qafqazinfo.

