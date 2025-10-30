İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    DTX Balakəndə korrupsiya ilə bağlı əməliyyat keçirib, icra başçısı və müavinləri saxlanılıb

    Hadisə
    • 30 oktyabr, 2025
    • 11:22
    DTX Balakəndə korrupsiya ilə bağlı əməliyyat keçirib, icra başçısı və müavinləri saxlanılıb

    Balakən Rayon İcra Hakimiyyətində Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin keçirdiyi əməliyyat nəticəsində saxlanılanlar korrupsiya cinayətlərində şübhəli bilinirlər.

    "Report" xəbər verir ki, əməliyyat zamanı rayonun icra başçısı İslam Rzayev, onun müavinləri, rayonun baş memarı və digərlərinin saxlandığı bildirilir.

    Qeyd edək ki, xəbəri ilk olaraq Qafqazinfo paylaşıb.

