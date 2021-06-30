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СГБ и МВД провели операцию в Агдаме

СГБ и МВД провели операцию в Агдаме В результате комплексных оперативно-розыскных и профилактических мероприятий под условным названием "Хаш-хаш 2021" были обнаружены растения, содержащие наркотические вещества.
Происшествия
30 июня 2021 г. 11:40
СГБ и МВД провели операцию в Агдаме
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В результате комплексных оперативно-розыскных и профилактических мероприятий под условным названием "Хаш-хаш 2021" были обнаружены растения, содержащие наркотические вещества.

Об этом Report сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

Было отмечено, что в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Агдамского районного отдела полиции и Службы государственной безопасности, на территории освобожденного от оккупации села Алиагалы было обнаружено и уничтожено 1 074 куста конопли весом 106 килограммов.

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