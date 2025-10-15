СГБ и ГПС провели операцию на азербайджано-иранской границе
Происшествия
- 15 октября, 2025
- 15:55
Сотрудники Службы государственной безопасности и Государственной пограничной службы предотвратили попытку контрабанды наркотиков из Ирана в Азербайджан.
Как сообщает Report, в ходе совместной операции на участке государственной границы Азербайджана с Ираном, проходящем через Бейлаганский район, был задержан 36-летний Асиф Гусейнов.
Он был задержан при попытке забрать с территории заранее спрятанные около 26 кг высушенной марихуаны и 2 520 таблеток метадона М-40.
Оперативно-следственные мероприятия по факту продолжаются.
Последние новости
16:11
Казахстан ратифицировал соглашение с Арменией о поездках гражданВ регионе
16:08
АБР выделит Узбекистану $500 млн на реформы и интеграцию в мировую экономикуВ регионе
15:58
Алкис Дракинос: Соглашение при поддержке США способно изменить карту связности Кавказа - ИНТЕРВЬЮФинансы
15:57
Бельгия обновляет воздушный флот истребителями F-35Другие страны
15:55
СГБ и ГПС провели операцию на азербайджано-иранской границеПроисшествия
15:54
В санкционный список Британии по РФ включены пять физических, 35 юридический лиц - ОБНОВЛЕНОДругие страны
15:54
В Азербайджане изменен порядок подачи жалоб о нарушении прав человекаВнутренняя политика
15:51
В Туркменистане заложен фундамент нового комплекса по производству минеральных удобренийВ регионе
15:51