СГБ и ГПС провели операцию на азербайджано-иранской границе

Сотрудники Службы государственной безопасности и Государственной пограничной службы предотвратили попытку контрабанды наркотиков из Ирана в Азербайджан.

Как сообщает Report, в ходе совместной операции на участке государственной границы Азербайджана с Ираном, проходящем через Бейлаганский район, был задержан 36-летний Асиф Гусейнов.

Он был задержан при попытке забрать с территории заранее спрятанные около 26 кг высушенной марихуаны и 2 520 таблеток метадона М-40.

Оперативно-следственные мероприятия по факту продолжаются.