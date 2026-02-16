В Нахчыванской АР зафиксирован демографический рост
Внутренняя политика
- 16 февраля, 2026
- 13:08
Численность населения Нахчыванской Автономной Республики выросла в прошлом году на 0,3%.
Как сообщает местное бюро Report, по состоянию на 1 января 2026 года численность населения автономной республики увеличилась на 1 486 человек, или на 0,3%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 472 429 человек.
