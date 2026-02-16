Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    В Нахчыванской АР зафиксирован демографический рост

    Внутренняя политика
    • 16 февраля, 2026
    • 13:08
    В Нахчыванской АР зафиксирован демографический рост

    Численность населения Нахчыванской Автономной Республики выросла в прошлом году на 0,3%.

    Как сообщает местное бюро Report, по состоянию на 1 января 2026 года численность населения автономной республики увеличилась на 1 486 человек, или на 0,3%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 472 429 человек.

    Нахчыванская Автономная Республика численность населения
    Naxçıvanda əhalinin sayı artıb
    Ты - Король

    Последние новости

    13:43

    Посол: ОАЭ и Азербайджан обсудят инвестиции в совместные предприятия - ЭКСКЛЮЗИВ

    Бизнес
    13:39

    МАГАТЭ и Иран завершили технические обсуждения по ядерной программе

    Другие страны
    13:36
    Фото

    Переселившимся в Ходжалы 30 семьям вручены ключи от квартир

    Внутренняя политика
    13:33

    В Пакистане в результате взрыва погибли двое, 12 человек ранены - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    13:28

    В Азербайджане будут предоставляться субсидии на логистику

    Бизнес
    13:27

    Правящая партия Армении: Взаимные визиты гражданского общества направлены на укрепление мира

    В регионе
    13:23

    В России 9 человек погибли за неделю из-за схода снега с крыш

    В регионе
    13:20

    При пожаре на севере Москвы пострадали шесть человек - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    13:16

    Матч "Карабах" - "Ньюкасл" будут судить норвежские арбитры

    Футбол
    Лента новостей