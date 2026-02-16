İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Naxçıvanda əhalinin sayı artıb

    Daxili siyasət
    • 16 fevral, 2026
    • 12:19
    Naxçıvanda əhalinin sayı artıb

    Naxçıvan Muxtar Respublikasında (MR) əhalinin sayı artıb.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, 1 yanvar 2026-cı il tarixə muxtar respublikada əhalinin sayı bir il öncəyə nisbətən 1486 nəfər və ya 0,3 faiz artaraq 472 min 429 nəfər olub.

    Naxçıvan əhalinin sayı artım
    В Нахчыванской АР зафиксирован демографический рост

    Son xəbərlər

    13:18

    Məcnun Məmmədov Ucarda vətəndaşları qəbul edəcək

    ASK
    13:18

    Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi əvvəlki vəziyyətinə qaytarılıb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:16

    Rusiya Xarkov və Sumı vilayətlərinə zərbələr endirib: 8 yaralı var

    Digər ölkələr
    13:11

    Xocalıya köçürülən daha 30 ailəyə mənzillərin açarları təqdim edilib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:10

    "Qarabağ" - "Nyukasl" oyununu norveçli hakimlər idarə edəcək

    Futbol
    13:06

    Ermənistan 300-dən çox "Starlink" terminalı idxal edib

    Region
    13:03

    Hikmət Hacıyev: Azərbaycan və Serbiya interregional əməkdaşlıqda mühüm rol oynayırlar

    Xarici siyasət
    13:02

    Naxçıvanda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin ümumi dəyəri 10 %-ə yaxın azalıb

    Maliyyə
    13:01

    Casusluqda ittiham edilən Fransa vətəndaşının məhkəməsində daha bir neçə şahid dindiriləcək

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti