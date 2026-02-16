Naxçıvanda əhalinin sayı artıb
Daxili siyasət
- 16 fevral, 2026
- 12:19
Naxçıvan Muxtar Respublikasında (MR) əhalinin sayı artıb.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, 1 yanvar 2026-cı il tarixə muxtar respublikada əhalinin sayı bir il öncəyə nisbətən 1486 nəfər və ya 0,3 faiz artaraq 472 min 429 nəfər olub.
