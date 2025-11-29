СГБ допросила Али Керимли и Мамеда Ибрагима

Председатель партии Народного Фронта Азербайджана Али Керимли и член президиума партии Мамед Ибрагим допрошены в Службе Государственной безопасности (СГБ).

Как передает Report, их допрос состоялся в рамках проводимого в их отношении расследования.

Отмечается, что необходимость проведения обысков в доме Али Керимли и его советника Мамеда Ибрагима возникла некоторое время назад. В связи с этим сегодня в местах проживания обоих лиц были проведены обыски.

Причиной стало то, что следователи СГБ в ходе расследования уголовного дела в отношении Рамиза Мехтиева начали собирать доказательства, которые могут подтвердить связь Али Керимли и его партии с "серым кардиналом". В настоящее время следствие изучает возможные связи между Рамизом Мехтиевым и Али Керимли, которые могут сформировать основания для уголовной ответственности.

Напомним, что 14 октября Сабаильский районный суд Баку принял решение по уголовному делу Рамиза Мехтиева. Суд удовлетворил ходатайство о применении меры пресечения, избрав в его отношении 4-месячный домашний арест.

Рамиз Мехтиев обвиняется по статьям 278.1 (действия, направленные на захват государственной власти), 274 (государственная измена) и 193-1.3.2 (легализация имущества, добытого преступным путем) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.