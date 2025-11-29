İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Əli Kərimli və Məmməd İbrahimli DTX-də dindiriliblər

    Hadisə
    • 29 noyabr, 2025
    • 22:47
    Əli Kərimli və Məmməd İbrahimli DTX-də dindiriliblər

    AXCP sədri Əli Kərimli və partiyanın rəyasət heyətinin üzvü Məmməd İbrahimin bu gün Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində dindirilmələri məlum olub.

    "Report"un məlumatına görə, onlar barələrində aparılan araşdırma çərçivəsində dindiriliblər.

    AXCP sədri Əli Kərimli və onun müşaviri evində axtarış aparılması zərurəti bir müddətdir yaranıb.

    Belə ki, bu səbəbdən bu gün hər iki şəxsin evində axtarışlar aparılıb.

    Buna səbəb DTX-nin müstəntiqlərinin Ramiz Mehdiyevin cinayət işi ətrafından apardığı araşdırmada Əli Kərimli və onun partiyasın "boz kardinal"la əlaqəsini sübut edəcək dəlillər və sübutlar toplamasıdır. Hazırda istintaq Ramiz Mehdiyevlə Əli Kərimli arasında cinayət məsuliyyəti yaradan əlaqələri araşdırır.

    Xatırladaq ki, oktyabrın 14-də Bakı şəhəri Səbail Rayon Məhkəməsi Ramiz Mehdiyev barədə cinayət işi üzrə qərar qəbul edib.

    Məhkəmə xüsusilə ağır cinayət əməllərinə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmiş R.Mehdiyev barədə verilmiş vəsatəti təmin edərək 4 ay müddətinə ev dustaqlığı qətimkan tədbiri seçib.

    O Cinayət Məcəlləsinin 278.1 (dövlət hakimiyyətini ələ keçirməyə yönələn əməllər), 274 (dövlətə xəyanət) və 193-1.3.2-ci (cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakı leqallaşdırma) maddələri ilə ittiham olunur.

    Əli Kərimli Ramiz Mehdiyev Məmməd İbrahim
    СГБ допросила Али Керимли и Мамеда Ибрагима

    Son xəbərlər

    22:54

    ABŞ-də Əfqanıstan vətəndaşı terror təhdidi ittihamı ilə saxlanılıb

    Digər ölkələr
    22:47

    Əli Kərimli və Məmməd İbrahimli DTX-də dindiriliblər

    Hadisə
    22:32

    Ramiz Mehdiyevlə bağlı qüvvələrin aktivliyi təhlükəsizlik xidmətlərinin diqqət mərkəzindədir - RƏY

    Daxili siyasət
    22:26

    KİV: ABŞ-nin "Artemis II" təyyarəsi Qara dəniz üzərində müşahidə aparır

    Digər ölkələr
    22:06

    ABŞ Ukraynaya "Tomahawk" raketləri əvəzinə gömrük rüsumlarından azad olunmağı tövsiyə edib

    Digər ölkələr
    21:48

    Ərdoğan: Türkiyə Yaxın Şərqlə bağlı hazırkı siyasətini davam etdirəcək

    Region
    21:33

    Qəzza Səhiyyə Nazirliyi: Həlak olan fələstinlilərin sayı 70 mini keçib

    Digər ölkələr
    21:14

    Vətənə, dövlətə xəyanətkar və satqın mövqedə olanlar qanunlar qarşısında cavab verməlidirlər - RƏY

    Daxili siyasət
    21:09

    VİRAT gəmisi Türkiyəyə aparılır

    Region
    Bütün Xəbər Lenti