    Президент США: Удары по наркокартелям могут быть нанесены "где угодно"

    Другие страны
    • 24 января, 2026
    • 19:44
    Президент США: Удары по наркокартелям могут быть нанесены где угодно

    Президент США Дональд Трамп заявил, что наземные удары по наркокартелям могут быть нанесены "где угодно", в том числе в Мексике, Центральной и Южной Америке.

    Как передает Report, об этом он заявил в интервью The New York Post.

    "Мы знаем их маршруты. Мы знаем о них всё. Мы знаем их дома. Мы знаем о них всё. Мы нанесём удар по картелям, - отметил Трамп.

    Американский лидер подчеркнул, что благодаря военным ударам по судам, перевозящим наркотики, США удалось уничтожить 97% наркотрафика на воде. И он сказал, что хочет добиться такого же успеха на суше.

    А когда его спросили, могут ли эти удары быть нанесены где угодно, в том числе на суше в Мексике, Венесуэле и Колумбии, Трамп ответил: "Могут быть нанесены где угодно".

    Лента новостей