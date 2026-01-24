Президент США: Удары по наркокартелям могут быть нанесены "где угодно"

Президент США Дональд Трамп заявил, что наземные удары по наркокартелям могут быть нанесены "где угодно", в том числе в Мексике, Центральной и Южной Америке.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью The New York Post.

"Мы знаем их маршруты. Мы знаем о них всё. Мы знаем их дома. Мы знаем о них всё. Мы нанесём удар по картелям, - отметил Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что благодаря военным ударам по судам, перевозящим наркотики, США удалось уничтожить 97% наркотрафика на воде. И он сказал, что хочет добиться такого же успеха на суше.

А когда его спросили, могут ли эти удары быть нанесены где угодно, в том числе на суше в Мексике, Венесуэле и Колумбии, Трамп ответил: "Могут быть нанесены где угодно".