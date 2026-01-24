Президент США: Удары по наркокартелям могут быть нанесены "где угодно"
Другие страны
- 24 января, 2026
- 19:44
Президент США Дональд Трамп заявил, что наземные удары по наркокартелям могут быть нанесены "где угодно", в том числе в Мексике, Центральной и Южной Америке.
Как передает Report, об этом он заявил в интервью The New York Post.
"Мы знаем их маршруты. Мы знаем о них всё. Мы знаем их дома. Мы знаем о них всё. Мы нанесём удар по картелям, - отметил Трамп.
Американский лидер подчеркнул, что благодаря военным ударам по судам, перевозящим наркотики, США удалось уничтожить 97% наркотрафика на воде. И он сказал, что хочет добиться такого же успеха на суше.
А когда его спросили, могут ли эти удары быть нанесены где угодно, в том числе на суше в Мексике, Венесуэле и Колумбии, Трамп ответил: "Могут быть нанесены где угодно".
Последние новости
20:01
СМИ: Хаменеи скрывается в подземном бункере в ТегеранеВ регионе
19:44
Президент США: Удары по наркокартелям могут быть нанесены "где угодно"Другие страны
19:26
Вольский: Визит вице-президента США на Южный Кавказ связан с региональными проектамиВ регионе
19:12
Трамп утверждает, что США применили в Венесуэле секретное оружиеДругие страны
18:52
США изъяли венесуэльскую нефть со всех захваченных танкеровДругие страны
18:40
Фото
Ливия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании в энергетической сфереДругие страны
18:26
Фото
Зеленский: Переговоры США, РФ и Украины в Абу-Даби были конструктивнымиДругие страны
18:21
В Азербайджане еще пяти аудиторским компаниям выданы лицензииФинансы
18:13