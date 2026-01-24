СМИ: Хаменеи скрывается в подземном бункере в Тегеране
- 24 января, 2026
- 20:01
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи перебрался в специальное подземное убежище в Тегеране на фоне растущих опасений нападения со стороны США.
Как сообщает Report, с таким утверждением выступило издание Iran International.
Отмечается, что данное решение было принято после того, как высокопоставленные военные оценили повышенный риск потенциального нападения со стороны США. Объект описывается как укрепленный комплекс с взаимосвязанными туннелями.
Издание также сообщает, что Масуд, третий сын Хаменеи, взял на себя повседневное управление офисом лидера и служит основным каналом связи с исполнительной ветвью власти.
