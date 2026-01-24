İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    KİV: Xamenei Tehranda yeraltı bunkerdə gizlənir

    Region
    • 24 yanvar, 2026
    • 20:24
    KİV: Xamenei Tehranda yeraltı bunkerdə gizlənir

    İranın ali rəhbəri Əli Xamenei ABŞ tərəfindən hücum edilməsi ilə bağlı artan narahatlıqlar fonunda Tehrandakı xüsusi yeraltı sığınacağa köçüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu iddia "Iran International"da yayılıb.

    Qeyd olunub ki, bu qərar yüksək rütbəli hərbçilərin ABŞ tərəfindən potensial hücum riskinin artdığını qiymətləndirməsindən sonra qəbul edilib. Obyekt bir-biri ilə əlaqəli tunelləri olan möhkəmləndirilmiş kompleks kimi təsvir edilir.

    Həmçinin bildirib ki, Xameneinin üçüncü oğlu Məsud liderin ofisinin gündəlik idarə edilməsini öz üzərinə götürüb.

    İran Əli Xamenei Bunker
