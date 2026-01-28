İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Nazir müavini: "Bakıda ödənişli zonalarla bağlı məsələlər dövlət qurumları ilə tam razılaşdırılmayıb"

    İnfrastruktur
    • 28 yanvar, 2026
    • 11:09
    Nazir müavini: Bakıda ödənişli zonalarla bağlı məsələlər dövlət qurumları ilə tam razılaşdırılmayıb

    Bakıda ödənişli zonalarla bağlı bəzi məsələlər dövlət qurumları ilə tam razılaşdırılmayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinin müavini Rəhman Hümmətov "Bakı şəhərində və ətraf ərazilərdə nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsinə dair 2025–2030-cu illər üçün Dövlət Proqramı"nın 2025-ci il üzrə icrasına həsr olunmuş dəyirmi masada bildirib.

    Onun sözlərinə görə, ödənişli zonalar ilə bağlı təklifləri dövlət qurumları ilə bir neçə dəfə müzakirə edilib: "Onların da rəyləri nəzərə alınıb. Ödənişli zonaların harada olacağı, hansı növ texnologiyadan istifadə olunacağı və sair ilə bağlı fikirlərimiz var. Lakin detalları hələ ki digər qurumlarla tam razılaşdırıb başa çatdırmamışıq. Ancaq ümumi yanaşma bundan ibarətdir ki, Bakı kimi şəhərlərin belə zonalara ehtiyacı var".

    Rəhman Hümmətov ödənişli zonalar Bakı şəhəri

    Son xəbərlər

    01:04
    Video

    Çempionlar Liqası: "Liverpul" - "Qarabağ" oyununda ikinci hissə başlayıb - YENİLƏNİR-4

    Futbol
    00:57

    Merts Almaniyanın kritik infrastrukturunun mühafizəsini gücləndirmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    00:36

    FTB ABŞ-nin Fulton dairəsinin seçki komissiyasında axtarış aparır

    Digər ölkələr
    00:12

    Britaniya səfiri: Azərbaycan futbolunun bu səviyyəyə qalxmasını görmək qürurvericidir

    Futbol
    23:46

    Makron Rusiyanın Xarkovda sərnişin qatarına hücumunu pisləyib

    Digər ölkələr
    23:31

    Rubio: Uitkoff və Kuşner Ukrayna ilə bağlı növbəti danışıqlarda iştirak etməyəcəklər

    Digər ölkələr
    23:20

    ABŞ Federal Ehtiyat Sistemi faiz dərəcəsini 3,5-3,75 % səviyyəsində saxlayıb

    Digər ölkələr
    23:14

    Naxçıvanın gəlirləri üzrə ümumi daxilolmalar 450,7 mln manat təşkil edib

    Maliyyə
    23:03

    Rimas Kurtinaytis: "Basketbolçularımız "Neftçi" ilə matçda yaxşı mübarizə apardılar"

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti