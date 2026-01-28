İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Azərbaycandakı kredit ittifaqları ötən ili zərərlə başa vurub

    Maliyyə
    • 28 yanvar, 2026
    • 11:11
    Azərbaycandakı kredit ittifaqları ötən ili zərərlə başa vurub

    Azərbaycandakı kredit ittifaqları 2025-cü ili 0,3 milyon manat xalis zərərlə başa vurub. Halbuki, kredit ittifaqları 2024-cü ildən 0,1 milyon manat xalis mənfəətlə çıxmışdı.

    "Report" bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir.

    Ötən il kredit ittifaqlarının gəlirləri 2,3 milyon manat (əvvəlki illə müqayisədə 4,55 % çox), xərcləri 1,3 milyon manat (eyni qalıb), xüsusi ehtiyatlara ayırmaları 1,2 milyon manat (50 % çox), mənfəət vergisi ödəmələri isə 0,1 milyon manat (eyni qalıb) təşkil edib.

    Bu il yanvarın 1-nə kredit ittifaqlarının aktivləri 12,4 milyon manat olub ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 1,6 % azdır. Bunun 10,5 milyon manatı müştərilərə verilmiş xalis kreditlərdir. Son 1 ildə sektorun kredit portfeli 1 % kiçilib.

    Hesabat dövründə kredit ittifaqlarının öhdəlikləri 3,6 % azalaraq 2,7 milyon manata, balans kapitalı isə 1 % azalaraq 9,7 milyon manata düşüb.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı kredit ittifaqları xalis zərər
