    Кредитные союзы Азербайджана завершили 2025 год с убытком

    Финансы
    • 28 января, 2026
    • 11:50
    Кредитные союзы в Азербайджане завершили 2025 год с чистым убытком в 0,3 млн манатов, хотя 2024 год завершили с чистой прибылью в 0,1 млн манатов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

    За прошлый год доходы кредитных союзов составили 2,3 млн манатов (+4,55%), расходы - 1,3 млн манатов (без изменений), отчисления в специальные резервы - 1,2 млн манатов (+50%), а выплаты налога на прибыль - 0,1 млн манатов (без изменений).

    На 1 января этого года активы кредитных союзов составили 12,4 млн манатов, что на 1,6% меньше, чем год назад, из них 10,5 млн манатов - чистые кредиты, выданные клиентам. За последний год кредитный портфель сектора сократился на 1%.

    За отчетный период обязательства кредитных союзов уменьшились на 3,6%, составив 2,7 млн манатов, а балансовый капитал снизился на 1%, составив 9,7 млн манатов.

    Azərbaycandakı kredit ittifaqları ötən ili zərərlə başa vurub

