Сель, прошедший по реке Агсучай, привел автодорогу в непригодное состояние
Происшествия
- 28 марта, 2026
- 12:32
В связи с дождливыми погодными условиями сель, прошедший по реке Агсучай, привел в непригодное состояние часть сельской автомобильной дороги Арат-Джурухлу-Машадганлы района.
Об этом сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.
Сообщается, что в настоящее время возникли определенные ограничения в транспортном сообщении между селом Машадганлы и районным центром. На место привлечены сотрудники полиции и других соответствующих структур.
Ведутся работы по восстановлению движения на указанном участке дороги.
Последние новости
