    Сель, прошедший по реке Агсучай, привел автодорогу в непригодное состояние

    В связи с дождливыми погодными условиями сель, прошедший по реке Агсучай, привел в непригодное состояние часть сельской автомобильной дороги Арат-Джурухлу-Машадганлы района.

    Об этом сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

    Сообщается, что в настоящее время возникли определенные ограничения в транспортном сообщении между селом Машадганлы и районным центром. На место привлечены сотрудники полиции и других соответствующих структур.

    Ведутся работы по восстановлению движения на указанном участке дороги.

    МВД Азербайджана Неблагоприятные погодные условия Сель на реке Агсучай
    Ağsuçaydan keçən sel avtomobil yolunu yararsız hala salıb
    Последние новости

    12:59

    ЦАХАЛ: Ликвидированы 2 высокопоставленных лица подразделения "Хезболлах" в Бейруте

    Другие страны
    12:57
    Фото

    ADSEA: В Баку и на Абшероне усилены работы по отводу дождевых вод

    Инфраструктура
    12:54

    Хакан Фидан: Турция действует в координации с партнерами в регионе

    В регионе
    12:44

    СМИ: Из-за иранских атак на авиабазу в Саудовской Аравии ранены 29 американских военных

    Другие страны
    12:32

    Сель, прошедший по реке Агсучай, привел автодорогу в непригодное состояние

    Происшествия
    12:29

    Дорожная полиция: Дождливая погода увеличивает риск аварий на дорогах

    Происшествия
    12:28
    Фото

    МЧС эвакуировало 42 человека из подтопленных районов Баку и Сумгайыта - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    12:26

    ФАО предложила Азербайджану разработать пятилетний план развития рыбного хозяйства

    АПК
    12:25

    Из-за ливней в Дагестане более 60 тыс. человек остались без света

    В регионе
    Лента новостей