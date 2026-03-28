    Ağsuçaydan keçən sel avtomobil yolunu yararsız hala salıb

    Hadisə
    28 mart, 2026
    11:53
    Ağsuçaydan keçən sel avtomobil yolunu yararsız hala salıb

    Yağışlı hava şəraiti ilə əlaqədar Ağsuçaydan keçən sel rayonun Arat-Curuxlu-Maşadqanlı kənd avtomobil yolunun bir hissəsini yararsız hala salıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəki regional qrupundan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, hazırda Maşadqanlı kəndi ilə rayon mərkəzinin nəqliyyat əlaqəsində müəyyən məhdudiyyət yaranıb. Əraziyə polis və digər aidiyyəti qurumların əməkdaşları cəlb olunub.

    Yolun açılması istiqamətində işlər görülür.

