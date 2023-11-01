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Сегодня состоится очередное заседание суда над Вагифом Хачатуряном

Сегодня состоится очередное заседание суда над Вагифом Хачатуряном Сегодня состоится очередное судебное заседание по уголовному делу Вагифа Хачатуряна, обвиняемого в участии в геноциде, совершенном 22 декабря 1991 года в селе Мешали Ходжалинского района членами незаконных армянских вооруженных формирований.
Происшествия
1 ноября 2023 г. 08:01
Сегодня состоится очередное заседание суда над Вагифом Хачатуряном

Сегодня состоится очередное судебное заседание по уголовному делу Вагифа Хачатуряна, обвиняемого в участии в геноциде, совершенном 22 декабря 1991 года в селе Мешали Ходжалинского района членами незаконных армянских вооруженных формирований.

Как сообщает Report, процесс проходит в административном здании Ясамальского районного суда под председательством судьи Бакинского военного суда Зейнала Агаева.

На судебном заседании выступят потерпевшие.

Отметим, что Вагиф Хачатурян обвиняется в участии в массовой резне азербайджанцев в селе Мешали Ходжалинского района 22 декабря 1991 года в составе армянских воинских формирований. В результате были убиты 27 азербайджанцев, 21 человек получил ранения различной степени тяжести, двое жителей села были взяты в заложники, а 340 человек изгнаны из своих домов. В целом, жителям села был нанесен ущерб на сумму 13 568 060 манатов, государству - на сумму 130 800 манатов.

Вагиф Хачатурян 29 июля текущего года был задержан военнослужащими Государственной пограничной службы на Лачынском погранично-пропускном пункте при попытке выехать в Армению. Решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста. Он привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

22 сентября этого года обвиняемому Вагифу Хачатряну было вновь предъявлено обвинение по соответствующим статьям Уголовного кодекса, а 29 сентября предварительное следствие по уголовному делу было завершено и направлено в Бакинский военный суд для рассмотрения.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBu gün Vaqif Xaçatryanın növbəti məhkəməsi keçiriləcək

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