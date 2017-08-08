Сбитый автомобилем две недели назад в Баку пешеход скончался в больнице

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Сбитый автомобилем две недели назад пешеход скончался в больнице.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт министерства внутренних дел, 26 июля этого года на территории поселка Бузовна Хазарского района житель Сумгайыта Эльхан Мехтиев сбил за рулем автомобиля марки "ВАЗ-21099" стоявшего на обочине дороги жителя Баку Исмаила Наджафова.

Госпитализированный И. Наджафов 7 августа скончался в медицинском учреждении.

Факт расследуется Хазарским РУП.