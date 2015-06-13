​Самолет, следовавший по маршруту Баку-Нахчиван совершил вынужденную посадку

Баку. 13 Июня. REPORT.AZ/ 13 июня 2015 года самолет "Boeing-757", выполняющий рейс AHY-2253 по маршруту Баку-Нахчиван, по причине падения давления в одной из гидросистем авиалайнера, вернулся в Международный аэропорт Гейдар Алиев.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу ЗАО «Азербайджанские авиалинии», полет с подобной неисправностью был возможен до пункта назначения, однако, учитывая, что неполадка произошла сразу после взлета, командиром экипажа на девятой минуте полета было принято решение совершить посадку в аэропортe вылета.

В 21:02 по местному времени посадка прошла благополучно, в штатном режиме.

Пассажиры вернувшегося самолета будут отправлены в Нахчыван резервным самолетом "Boeing-757" в 22:45 по местному времени.