Самед Сеидов: В ПАСЕ санкциям подверглись люди, поднимающие карабахский вопрос

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Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ "В ПАСЕ санкциям подверглись люди, поднимающие нагорно-карабахский вопрос. Шаги некоторых членов не скажутся негативно на нашей работе. Это просто показатель того, что в этой структуре есть кризис, двойные стандарты".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции сказал глава азербайджанской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Самед Сеидов, комментируя санкции ПАСЕ в отношении некоторых членов.

Он сообщил, что делегация Азербайджана в ПАСЕ достойно отвечает Армении: "Армения и силы вокруг нее используют различные тактики. Все эти шаги из-за Нагорного Карабаха. Но они не добьются желаемого".

С.Сеидов отметил, что Совет Европы изменится. Он выразил в этом уверенность: "Мы, вступая в Совет Европы, выбирали общечеловеческие ценности. Увы, они прибегают к методу давления. Мы и дальше будем представлены в этой структуре, будем осуществлять деятельность".